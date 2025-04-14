Полицейские остановили тольяттинца, который влез в чужой дом для разбоя

В Тольятти полицейские задержали 49-летнего местного жителя. Его подозревают в подготовке разбоя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям сообщили о готовящемся нападении на предпринимательницу в ее частном доме. Полицейские решили проверить мужчину и выяснили, что ранее судимый за разбой, наркотики и сбыт поддельных денег тольяттинец уже три месяца следит за жертвой. Он узнал маршруты ее передвижения и расписание, а также время, когда дома не будет маленького ребенка. Также подозреваемый купил нож, маску, перчатки и "конструктивно схожий с огнестрельным оружием предмет".

В начале апреля он проник в дом женщины, собрал там ценности и деньги на общую сумму 1,7 млн руб. и спрятался, чтобы дождаться хозяйку. Злоумышленник планировал напасть на жертву, чтобы она выдала остальные ценности, которые он не смог найти сам.

Тольяттинца задержали бойцы СОБРа. Сейчас подозреваемого отправили под стражу.