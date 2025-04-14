Полицейские остановили тольяттинца, который влез в чужой дом для разбоя

В Тольятти полицейские задержали 49-летнего местного жителя. Его подозревают в подготовке разбоя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям сообщили о готовящемся нападении на предпринимательницу в ее частном доме. Полицейские решили проверить мужчину и выяснили, что ранее судимый за разбой, наркотики и сбыт поддельных денег тольяттинец уже три месяца следит за жертвой. Он узнал маршруты ее передвижения и расписание, а также время, когда дома не будет маленького ребенка. Также подозреваемый купил нож, маску, перчатки и "конструктивно схожий с огнестрельным оружием предмет".
В начале апреля он проник в дом женщины, собрал там ценности и деньги на общую сумму 1,7 млн руб. и спрятался, чтобы дождаться хозяйку. Злоумышленник планировал напасть на жертву, чтобы она выдала остальные ценности, которые он не смог найти сам.
Тольяттинца задержали бойцы СОБРа. Сейчас подозреваемого отправили под стражу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы