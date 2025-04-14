В Самарской области поймали 48 пьяных водителей за три дня рейдов

В течение трех дней, с 11 по 13 апреля, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 48 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдов выявили более тысячи различных нарушений ПДД. Так, 212 автомобилистов нарушили правила тонировки, 30 — неправильно перевозили детей, еще 109 человек не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 20 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы переходили дорогу там, где это запрещено 16 раз.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.