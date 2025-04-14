В Самарской области поймали 48 пьяных водителей за три дня рейдов

В течение трех дней, с 11 по 13 апреля, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 48 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов выявили более тысячи различных нарушений ПДД. Так, 212 автомобилистов нарушили правила тонировки, 30 — неправильно перевозили детей, еще 109 человек не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 20 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы переходили дорогу там, где это запрещено 16 раз.