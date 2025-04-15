В Самаре мужчина на электросамокате упал в 7-метровую яму

В понедельник вечером, 14 апреля, на Заводском шоссе в Самаре мужчина на электросамокате упал в яму глубиной 7 метров, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Самокатчик двигался по Заводскому шоссе в сторону проспекта Кирова. Около дома № 29 он не справился с управлением и, пробив ограждение, где проводились ремонтные работы, опрокинулся в яму глубиной около 7 метров.

Повреждений мужчина не получил, однако оказался зажат между стеной ямы и деревянным трапом. Самостоятельно выбраться он не смог.

В 21:15 на помощь прибыли специалисты поисково-спасательного отряда Самарской области. Они привезли лестницу и альпинистское снаряжение и подняли пострадавшего наверх. После этого мужчину передали врачам скорой помощи. В 22:00 спасательные работы на месте происшествия были окончены.