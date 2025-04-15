В Самаре мужчина на электросамокате упал в 7-метровую яму

В понедельник вечером, 14 апреля, на Заводском шоссе в Самаре мужчина на электросамокате упал в яму глубиной 7 метров, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
Самокатчик двигался по Заводскому шоссе в сторону проспекта Кирова. Около дома № 29 он не справился с управлением и, пробив ограждение, где проводились ремонтные работы, опрокинулся в яму глубиной около 7 метров.
Повреждений мужчина не получил, однако оказался зажат между стеной ямы и деревянным трапом. Самостоятельно выбраться он не смог.
В 21:15 на помощь прибыли специалисты поисково-спасательного отряда Самарской области. Они привезли лестницу и альпинистское снаряжение и подняли пострадавшего наверх. После этого мужчину передали врачам скорой помощи. В 22:00 спасательные работы на месте происшествия были окончены.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!