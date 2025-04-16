Ночью на трассе в Самарской области погибла женщина

Во вторник, 15 апреля, в Красноармейском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:30 44-летний водитель BYD F3 на 124 км дороги Самара — Волгоград сбил 53-летнюю женщину. Она в темной одежде без светоотражающих элементов была на проезжей части, но не собиралась ее переходить. Пострадавшая скончалась на месте.