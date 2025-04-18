В Сызрани полиция задержала двух мальчиков, катавшихся на питбайках без прав

Инспекторы ДПС задержали двух мальчиков 10 и 9 лет, которые катались по дороге на питбайках, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Их доставили в отдел полиции, а затем туда прибыли и родители детей.

Собранные в ходе проверки материалы правоохранители передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Там должны рассмотреть вопрос о возбуждении административного дела по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Госавтоинспекция напоминает: за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, если не имеется права управления, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Если несовершеннолетний еще не достиг 16-летнего возраста, ответственность за него понесут законные представители (родители или опекуны) — они могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В обоих случаях транспортное средство задерживается и отправляется на специализированную стоянку.