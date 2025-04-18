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Происшествия

В Сызрани полиция задержала двух мальчиков, катавшихся на питбайках без прав

СЫЗРАНЬ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инспекторы ДПС задержали двух мальчиков 10 и 9 лет, которые катались по дороге на питбайках, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Их доставили в отдел полиции, а затем туда прибыли и родители детей.

Собранные в ходе проверки материалы правоохранители передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Там должны рассмотреть вопрос о возбуждении административного дела по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Госавтоинспекция напоминает: за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, если не имеется права управления, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Если несовершеннолетний еще не достиг 16-летнего возраста, ответственность за него понесут законные представители (родители или опекуны) — они могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В обоих случаях транспортное средство задерживается и отправляется на специализированную стоянку.

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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