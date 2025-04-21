16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК поддержит турнир Игоря Акинфеева по киперболу Тольяттинский производитель при поддержке Фонда развития промышленности запустил серийный выпуск деталей для Lada Iskra Т1: синергия вузов и бизнеса поможет восполнить нехватку ИТ-специалистов Т1: искусственный интеллект меняет HR — от рутины к стратегии и аналитике Одобрены заявки новых участников проекта "Самарский продукт"

Экономика и бизнес

Одобрены заявки новых участников проекта "Самарский продукт"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В министерстве промышленности и торговли Самарской области прошло очередное заседание Комиссии по присвоению региональной символики "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области". В этот раз были рассмотрены заявки новых участников проекта — предпринимателей, занимающихся производством безалкогольных напитков, аромапродукции, одежды, а также украшений ручной работы.

Гульнара Насыйрова создает национальные татарские костюмы и вплетает традиционные мотивы в современные образы. "Это достаточно высокая оценка, которая вызывает доверие у потребителя. А для меня — это гордость, использовать на своей продукции знак "Самарский продукт", — поделилась своим мнением о важности знака "Сделано в Самарской области" и проекта Гульнара.

Основная цель проекта "Сделано в Самарской области" — продвигать местные товары, повышать их узнаваемость и развивать потребительский патриотизм среди жителей и гостей региона.
Значимость такой поддержки ранее отмечал и глава региона Вячеслав Федорищев, который сказал, что от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие ее жителей.

На сегодняшний день правом использовать бренд "Самарский продукт" обладает 371 производитель, что свидетельствует о растущем интересе к региональной символике. Региональный знак универсален: под данным брендом можно найти продукцию различных категорий, включая продукты питания и промышленные товары. Он выдается бесплатно. Главное условие для его присвоения — наличие производства на территории губернии.

"Мы должны создать такие условия, при которых самарская продукция будет выделяться на прилавках магазинов. Это не только поможет повысить узнаваемость товаров, но и поддержит местных производителей", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гуров.

Напоминаем, что заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4