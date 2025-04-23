В криптообменнике, куда могли быть внесены деньги Ольги Серовой, в Москва-Сити проходят обыски

В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски, сообщает телеграм-канал Baza.

Они связаны с мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой: она отдала аферистам 421 млн рублей.

По делу задержаны уже семь человек. Как предполагает следствие, получив деньги, подозреваемые принесли их в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить их в Украину. Среди задержанных есть некие Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин, Невзоров.

71-летняя Ольга Серова пришла в банк, где попыталась получить 350 млн руб. и 800 тыс. долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, вскоре она передала все средства аферистам.