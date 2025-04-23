В криптообменнике, куда могли быть внесены деньги Ольги Серовой, в Москва-Сити проходят обыски

В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски, сообщает телеграм-канал Baza.
Они связаны с мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой: она отдала аферистам 421 млн рублей.
По делу задержаны уже семь человек. Как предполагает следствие, получив деньги, подозреваемые принесли их в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить их в Украину. Среди задержанных есть некие Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин, Невзоров.
71-летняя Ольга Серова пришла в банк, где попыталась получить 350 млн руб. и 800 тыс. долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, вскоре она передала все средства аферистам.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы