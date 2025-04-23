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В криптообменнике, куда могли быть внесены деньги Ольги Серовой, в Москва-Сити проходят обыски Экс-главу Жигулевска Александра Курылина убрали из базы розыска МВД В Самарской области газовиков винят в смерти двух пенсионеров, отравившихся газом Житель Самары фиктивно трудоустроил 100 мигрантов Бдительные сотрудники банка в Тольятти уберегли миллионы пенсионерки от мошенников

Преступления Происшествия

В криптообменнике, куда могли быть внесены деньги Ольги Серовой, в Москва-Сити проходят обыски

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски, сообщает телеграм-канал Baza

Они связаны с мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой: она отдала аферистам 421 млн рублей.

По делу задержаны уже семь человек. Как предполагает следствие, получив деньги, подозреваемые принесли их в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить их в Украину. Среди задержанных есть некие Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин, Невзоров.

71-летняя Ольга Серова пришла в банк, где попыталась получить 350 млн руб. и 800 тыс. долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, вскоре она передала все средства аферистам.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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