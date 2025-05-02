В Кинель-Черкасском Lada Granta перевернулась в кювет, пострадал водитель

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В четверг, 1 мая, в Кинель-Черкасском на 41-м км а/д "Урал-Муханово" автомобиль Lada Granta съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области