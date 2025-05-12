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Заур Тедеев: "Мы не особо смотрим на турнирную таблицу" "Акрон" одержал волевую победу над "Ахматом" в меньшинстве — 3:2 Игорь Осинькин: Вторую игру не получается создать преимущество в большинстве "Крылья Советов" в большинстве уступили "Динамо" — 1:3 Родриго Эсковаль: "Динамо" — это, та команда, которая постоянно борется до конца"

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Мы не особо смотрим на турнирную таблицу"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Ахматом" (3:2) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев поздравил всех с днем победы и отдельно голкипера тольяттинцев Сергея Волкова с днем рождения, а также рассказал, как воспринял новость, о том, что клуб математически обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.

"Поздравляю всех с великим праздником Победы, хочется еще раз поблагодарить ветеранов, людей, которые дали нам жизнь. Этот день всегда хорошо отмечается, и несмотря на сегодняшнюю непростую ситуацию. Для страны, для людей хочется пожелать мира, добра и здоровья, и пусть  у нас все будет хорошо.

Вчера у нашего вратаря был день рождения — у Сергея Волкова. Он большой молодец, в сложной ситуации сегодня вышел на поле и отыграл хороший матч, на мой взгляд. Александр Васютин получил травму в одном из эпизодов и быстро нужно было сориентироваться, поэтому хорошо, что есть хорошие вратари, которые могут выйти на замену. Мы не хотели рисковать.

Когда говорил, что мы не особо смотрим на турнирную таблицу и просто хотим выигрывать в каждом матче — это абсолютная правда. Даже сейчас об этом не думаю, просто хочу, с каждой игрой, чтобы я и команда становилась лучше, сильнее, и в оставшихся двух матчах мы должны ставить задачу побеждать в каждом из них", — отметил Тедеев.

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