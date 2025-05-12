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Футбол Спорт

Роберто Фернандес: "На данный момент самое важное для меня - сыграть в оставшихся матчах"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Ахматом" (3:2) боливийский защитник "Акрона" Роберто Фернандес рассказал насколько тяжело было играть против грозненцев и про свое будущее в тольяттинском клубе.

— Роберто, поздравляем, после этой победы "Акрон" теперь точно не опустится ниже 10-го места. Какая мотивация будет на следующие матчи и какие эмоции испытываете после победы?

— Спасибо за поздравления. Осталось всего два матча, и мы будем, как и всегда, выкладываться на максимум, чтобы заработать максимальное количество очков.

— "Ахмат" создал 11 голевых моментов — это много, очень большой XG у грозненцев. Насколько было тяжело играть против команды Ташуева?

— Достаточно сложный был матч, было видно, что "Ахмат" создавал большое количество моментов, и мы тоже не отставали. В целом, считаю, что результат хороший, мы забрали важные три очка и заслуженно победили.

— Было много остановок, гол — пауза, медицинская помощь — пауза, ВАР — пауза. Правда ли, что это играло на руку команде?

— Да, конечно. Такие паузы идут на пользу команде, можно немного выдохнуть, успокоиться, чтобы адреналин упал. Но несмотря на это, игра все равно получилась интенсивная, интересная для болельщиков, и главное, повторюсь, что мы победили.

— Остаются два матча, ты стал больше выходить на поле, но в то же время у тебя кончается аренда летом. Общаешься ли с тренером, с агентом, чтобы продлить сотрудничество с "Акроном"?

— На данный момент самое важное для меня - сыграть в оставшихся матчах и провести их хорошо. Дальше будет пауза на игры национальной сборной, а потом отдых. Что произойдет — посмотрим, сейчас главное сфокусироваться на заключительных матчах.

— Вчера калининградская "Балтика" вышла, вернулась спустя сезон в РПЛ. Уже успел поздравить своих бывших одноклубников с таким событием?

— Нет, я этого еще не сделал, но обязательно напишу своим бывшим партнерам. Я очень рад, что "Балтика" смогла вернуться в премьер-лигу.

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