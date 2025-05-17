В Новокуйбышевске 13-летняя девочка на электросамокате сбила пешехода

В пятницу, 16 мая, в Самаре подросток на электросамокате попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:50 16-летний парень на электросамокате Kugoo Max Speed ехал по тротуару. Напротив дома № 53 на ул. Антонова-Овсеенко он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб. В результате юношу госпитализировали.

Еще одно ДТП с таким видом транспорта произошло в Новокуйбышевске. В 21:00 13-летняя девочка в районе дома № 28 по пр. Победы сбила 58-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.