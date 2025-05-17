В Новокуйбышевске 13-летняя девочка на электросамокате сбила пешехода

В пятницу, 16 мая, в Самаре подросток на электросамокате попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:50 16-летний парень на электросамокате Kugoo Max Speed ехал по тротуару. Напротив дома № 53 на ул. Антонова-Овсеенко он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб. В результате юношу госпитализировали.
Еще одно ДТП с таким видом транспорта произошло в Новокуйбышевске. В 21:00 13-летняя девочка в районе дома № 28 по пр. Победы сбила 58-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!