16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заур Тедеев: "Мы приехали уже с каким-то вирусом, может быть, отравлением" Игорь Осинькин: "Самое главное будет в Воронеже" "Акрон" в дополнительное время упустил ничью с "Динамо" — 1:2 "Крылья Советов" уступили "Спартаку" — 0:2 Sport Baza: футболистов "Крыльев Советов" хотят проверить на детекторе лжи

Футбол Спорт

Игорь Осинькин: "Самое главное будет в Воронеже"

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Спартака" (0:2) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги встречи, а также высказался об удалениях своих игроков и заканчивающемся контракте голландского защитника Гленна Бейла.

"По-настоящему нужно комментировать только первые восемь минут, остальное было все искажено. Произошло удаление, мы перестроились, не могу сказать, что соперник создавал моменты — гол из ниоткуда прилетел, с неба упал и все. Потом пенальти, играть стало сложнее, а окончательно понятно за результат стало, когда была показана вторая желтая карточка Фернандо, - делится тренер. -
Мы старались, команда выложилась на 100%. Нам нужны были очки, хотя бы одно, чтобы ехать спокойно в Воронеж. Мы умеем считать и прекрасно понимаем, что по-всякому может развернуться у некоторых команд. У "Химок" очень сложные игры, нам надо, чтобы в этих двух играх была хотя бы одна ничья, но думаем пока только о своей игре и попытаемся в Воронеже сделать все возможное.

По поводу карточек Костанце и Бейлу — попробуем их оспорить, но я пока не хочу высказываться были они или нет, пока их сам не изучу. Дальше ситуация разная: хоть Фернандо не поможет в Воронеже, у него контракт. У Бейла контракт заканчивается, как он дальше видит развитие своей карьеры — это вопрос не ко мне. Не самое главное сейчас, что они будут делать, если дисквалификацию оставят в силе. Самое главное будет в Воронеже. 

Знаете, у Гленна заканчивается контракт, его решение зависит только от него. Если ему дальше по дороге с "Крыльями", насколько я понимаю, какой-то диалог велся. Если он решил пойти другой дорогой — мы должны это уважать и поблагодарить его за те три с половиной сезона, которые он с нами провел. Гленн хорошо работал. Что я могу выделить в его игре? Он умеет быть лидером внутри команды в плане грамотного подсказа, управления партнерами. Будем прямо говорить, с нашей текучкой, иногда нам вот таких дядек не хватало, за это я его ценю".

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1