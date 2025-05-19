Игорь Осинькин: "Самое главное будет в Воронеже"

После поражения от "Спартака" (0:2) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги встречи, а также высказался об удалениях своих игроков и заканчивающемся контракте голландского защитника Гленна Бейла.

"По-настоящему нужно комментировать только первые восемь минут, остальное было все искажено. Произошло удаление, мы перестроились, не могу сказать, что соперник создавал моменты — гол из ниоткуда прилетел, с неба упал и все. Потом пенальти, играть стало сложнее, а окончательно понятно за результат стало, когда была показана вторая желтая карточка Фернандо, - делится тренер. -

Мы старались, команда выложилась на 100%. Нам нужны были очки, хотя бы одно, чтобы ехать спокойно в Воронеж. Мы умеем считать и прекрасно понимаем, что по-всякому может развернуться у некоторых команд. У "Химок" очень сложные игры, нам надо, чтобы в этих двух играх была хотя бы одна ничья, но думаем пока только о своей игре и попытаемся в Воронеже сделать все возможное.

По поводу карточек Костанце и Бейлу — попробуем их оспорить, но я пока не хочу высказываться были они или нет, пока их сам не изучу. Дальше ситуация разная: хоть Фернандо не поможет в Воронеже, у него контракт. У Бейла контракт заканчивается, как он дальше видит развитие своей карьеры — это вопрос не ко мне. Не самое главное сейчас, что они будут делать, если дисквалификацию оставят в силе. Самое главное будет в Воронеже.

Знаете, у Гленна заканчивается контракт, его решение зависит только от него. Если ему дальше по дороге с "Крыльями", насколько я понимаю, какой-то диалог велся. Если он решил пойти другой дорогой — мы должны это уважать и поблагодарить его за те три с половиной сезона, которые он с нами провел. Гленн хорошо работал. Что я могу выделить в его игре? Он умеет быть лидером внутри команды в плане грамотного подсказа, управления партнерами. Будем прямо говорить, с нашей текучкой, иногда нам вот таких дядек не хватало, за это я его ценю".