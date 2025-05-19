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Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Мы приехали уже с каким-то вирусом, может быть, отравлением"

МОСКВА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от московского "Динамо" (1:2) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал ситуацию с эпидемией в команде, а также высказался об игре и трансферных целях:

"Сегодня был тяжелейший матч, которому сопутствовала ситуация, с которой мы, к сожалению, столкнулись, поняли это слишком поздно. Наш медицинский штаб делал максимально все от себя зависящее, чтобы подготовить футболистов, потому что мы потеряли сразу слишком большое количество игроков и к этому явно были не готовы. С чем это связано — сказать сложно, подумаем. Мне кажется, мы приехали уже с каким-то вирусом, может быть, отравлением, сейчас будем разбираться, так как ситуация сложная и неприятная, от которой никто не застрахован. Главное, чтобы все поскорее выздоровели и были готовы к следующему матчу.

Что касается матча, "Динамо" — хорошая команда с высококачественными исполнителями, но, тем не менее, я считаю, что футболисты сегодня делали многое для того, чтобы не проиграть, и были близки к этому. К сожалению, это футбол, второй мяч мы пропустили слишком просто, нас было достаточно много в штрафной, ситуация произошла во время стандартного положения — ввода мяча из-за боковой линии. Здесь нужно было быть предельно внимательным, это как раз тот случай, когда защитники, находящиеся в своей штрафной площади и рядом, должны брать инициативу на себя, брать лидерство — это бы нам помогло. К сожалению, это конец игры, силы нас покидали, хотя нужно признать — мы мало в чем уступали. Это обстоятельство, это футбол, это хорошее исполнение от игрока "Динамо", поэтому остается только сожалеть о данном эпизоде.

Любая позиция и новый хороший футболист — это всегда пойдет в плюс. Сейчас посидим с руководством, проанализируем всю ситуацию, благо у нас в этом плане все хорошо, есть взаимопонимание, есть сильный спортивный блок, на мой взгляд, в лице Антона Чистякова, на которого я очень рассчитываю в том, что в ближайшее время у нас получится найти футболистов, которые еще-еще усилят нашу команду".

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