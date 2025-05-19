Иван Сергеев вошел в расширенный список сборной России

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев попал в расширенный состав сборной России по футболу на июньский учебно-тренировочный сбор национальной команды в Новогорске.

В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут две товарищеские игры: против сборной Нигерии 6 июня в 21:00 на стадионе "Лужники" и 10 июня в 16:00 на Национальном Олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.