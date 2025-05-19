Иван Сергеев вошел в расширенный список сборной России

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев попал в расширенный состав сборной России по футболу на июньский учебно-тренировочный сбор национальной команды в Новогорске.
В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут две товарищеские игры: против сборной Нигерии 6 июня в 21:00 на стадионе "Лужники" и 10 июня в 16:00 на Национальном Олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.