Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин вызван в сборную Беларуси

Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин попал в окончательный список национальной сборной Беларуси на июньские сборы.

В рамках сбора будут сыграны две товарищеские игры в Минске. 5 июня со сборной Казахстана, а 10 июня со сборной России. Начало матчей в 21:00 по самарскому времени