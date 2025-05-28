Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин вызван в сборную Беларуси

Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин попал в окончательный список национальной сборной Беларуси на июньские сборы.
В рамках сбора будут сыграны две товарищеские игры в Минске. 5 июня со сборной Казахстана, а 10 июня со сборной России. Начало матчей в 21:00 по самарскому времени
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.