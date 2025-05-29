Амар Рахманович планирует продлить контракт с "Крыльями Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович ведет переговоры о продлении контракта с самарским клубом, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента футболиста Срджана Еремича.

"У нас есть диалог с клубом, но пока определенности нет. Посмотрим, как он закончится. Думаю, это связано с новым тренером. Пока конкретики нет. Понятно, что если бы Осинькин остался, Рахманович бы ушел. Думаю, продолжим [сотрудничество] еще на один год. Но не будем торопиться, посмотрим", — сказал изданию Еремич.

Рахманович выступает за "Крылья" с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего игрока в 2 млн евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.