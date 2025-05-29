16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Амар Рахманович планирует продлить контракт с "Крыльями Советов" Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин вызван в сборную Беларуси Игорь Осинькин покидает "Крылья Советов" В Сочи прошел финал крупнейшего футбольного турнира для детей-сирот Заур Тедеев: "Ребята хорошо готовились и хотели победить, но "Локомотив" воспользовался лучше своими шансами"

Футбол Спорт

Амар Рахманович планирует продлить контракт с "Крыльями Советов"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович ведет переговоры о продлении контракта с самарским клубом, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента футболиста Срджана Еремича.

"У нас есть диалог с клубом, но пока определенности нет. Посмотрим, как он закончится. Думаю, это связано с новым тренером. Пока конкретики нет. Понятно, что если бы Осинькин остался, Рахманович бы ушел. Думаю, продолжим [сотрудничество] еще на один год. Но не будем торопиться, посмотрим", — сказал изданию Еремич.

Рахманович выступает за "Крылья" с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего игрока в 2 млн евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1