Амар Рахманович планирует продлить контракт с "Крыльями Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович ведет переговоры о продлении контракта с самарским клубом, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента футболиста Срджана Еремича.
"У нас есть диалог с клубом, но пока определенности нет. Посмотрим, как он закончится. Думаю, это связано с новым тренером. Пока конкретики нет. Понятно, что если бы Осинькин остался, Рахманович бы ушел. Думаю, продолжим [сотрудничество] еще на один год. Но не будем торопиться, посмотрим", — сказал изданию Еремич.
Рахманович выступает за "Крылья" с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего игрока в 2 млн евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.