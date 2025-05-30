Нападающий "Зенита" Максим Глушенков может вернуться в "Крылья Советов", пишет "Советский спорт" со ссылкой на источники.



Футболист чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из команды петербуржцев. Максим готов вернуться в один из своих бывших клубов — московский "Локомотив" или самарские "Крылья Советов".