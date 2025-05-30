Нападающий "Зенита" Максим Глушенков может вернуться в "Крылья Советов", пишет "Советский спорт" со ссылкой на источники.
Футболист чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из команды петербуржцев. Максим готов вернуться в один из своих бывших клубов — московский "Локомотив" или самарские "Крылья Советов".
Максим Глушенков может вернуться в "Крылья Советов"
САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нападающий "Зенита" Максим Глушенков может вернуться в "Крылья Советов", пишет "Советский спорт" со ссылкой на источники.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.