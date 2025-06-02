"Крылья Советов" может возглавить Магомед Адиев

"Крылья Советов" близки к согласованию назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Решение о назначении Адиева должны утвердить в ближайшее время. В таком случае Сергей Булатов войдет в тренерский штаб нового тренера.
Напомним, Сергей Булатов был одним из помощников бывшего главного тренера самарцев Игоря Осинькина.
Магомед Адиев ранее стал исполняющим обязанности главного тренера "Химок". Подмосковная команда по итогам сезона-2024/2025 заняла в турнирной таблице 12-ю строчку, расположившись в двух очках от зоны стыковых матчей.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.