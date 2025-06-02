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Футбол Спорт

"Крылья Советов" может возглавить Магомед Адиев

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" близки к согласованию назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Решение о назначении Адиева должны утвердить в ближайшее время. В таком случае Сергей Булатов войдет в тренерский штаб нового тренера.

Напомним, Сергей Булатов был одним из помощников бывшего главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Магомед Адиев ранее стал исполняющим обязанности главного тренера "Химок". Подмосковная команда по итогам сезона-2024/2025 заняла в турнирной таблице 12-ю строчку, расположившись в двух очках от зоны стыковых матчей.

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