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Футбол Спорт

"Ростов" Егора Голенкова уступил ЦСКА в суперфинале Кубка России — 3:4

МОСКВА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 июня, в Москве, в Суперфинале FONBET Кубка России "Ростов" по пенальти проиграл московскому ЦСКА — 3:4 (0:0 в основное время). Самарец Егор Голенков отыграл 78 минут и был заменен на Алексея Сутормина.

Армейцы забили уже на 9 минуте. После подачи с фланга от Пьянича Комличенко неудачно сделал вынос из штрафной, мяч подхватил Иван Обляков, который ударом "шведой" пробил Ятимова. Однако гол после долгой проверки был отменен из-за офсайда - игрок ЦСКА при подаче был ближе к воротам.

В основное время матч закончился вничью — 0:0.

В серии пенальти сильнее оказались красно-синие — 3:4, у ростовчан Хорен Байрамян пробил в штангу, а удар Алексея Сутормина потащил Игорь Акинфеев. У армейцев не забил только Игорь Дивеев.

Это второй проигранный финал у самарского нападающего в карьере. В 2021 г. "Крылья Советов", за которые тогда выступал Голенков, не смогла одолеть московский "Локомотив".

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