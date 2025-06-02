"Ростов" Егора Голенкова уступил ЦСКА в суперфинале Кубка России — 3:4

В воскресенье, 1 июня, в Москве, в Суперфинале FONBET Кубка России "Ростов" по пенальти проиграл московскому ЦСКА — 3:4 (0:0 в основное время). Самарец Егор Голенков отыграл 78 минут и был заменен на Алексея Сутормина.
Армейцы забили уже на 9 минуте. После подачи с фланга от Пьянича Комличенко неудачно сделал вынос из штрафной, мяч подхватил Иван Обляков, который ударом "шведой" пробил Ятимова. Однако гол после долгой проверки был отменен из-за офсайда - игрок ЦСКА при подаче был ближе к воротам.
В основное время матч закончился вничью — 0:0.
В серии пенальти сильнее оказались красно-синие — 3:4, у ростовчан Хорен Байрамян пробил в штангу, а удар Алексея Сутормина потащил Игорь Акинфеев. У армейцев не забил только Игорь Дивеев.
Это второй проигранный финал у самарского нападающего в карьере. В 2021 г. "Крылья Советов", за которые тогда выступал Голенков, не смогла одолеть московский "Локомотив".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.