Футбольный клуб "Крылья Советов" покидают пять футболистов, сообщает пресс-служба клуба.
Выступать за самарцев больше не будут вратарь Богдан Овсянников (40 игр), защитник Илья Гапонов (57 игр, 3 гола), полузащитники Роман Ежов (141 игра, 13 голов) и Денис Якуба (77 игр, 2 гола), а также нападающий Дмитрий Цыпченко (105 игр, 17 голов).
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.