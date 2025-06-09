Футбольный клуб "Крылья Советов" покидают пять футболистов, сообщает пресс-служба клуба.

Выступать за самарцев больше не будут вратарь Богдан Овсянников (40 игр), защитник Илья Гапонов (57 игр, 3 гола), полузащитники Роман Ежов (141 игра, 13 голов) и Денис Якуба (77 игр, 2 гола), а также нападающий Дмитрий Цыпченко (105 игр, 17 голов).