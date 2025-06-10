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Прокуратура: в работе общественного транспорта Самары масса нарушений

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По многочисленным обращениям горожан в соцсетях прокуратура Самары проверила, соблюдают ли городские власти законодательство, регулирующее вопросы обеспечения транспортной доступности населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В частности, проверялась работа автобусных маршрутов №№ 1, 22, 34, 50, 51, троллейбусного маршрута №15 и трамвайных маршрутов №№ 4, 23.

В результате обнаружилось, что условия муниципальных контрактов систематически нарушаются. В частности, не соблюдается расписание движения маршрутного транспорта и его количественного состава.

"По результатам проверки в адрес департамента транспорта внесено представление", - отмечается в сообщении.

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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