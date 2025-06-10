Самарская область в топ-10 регионов по зарегистрировавшимся на конкурс "Это у нас семейное"

С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" на участие в нем зарегистрировались более 73 тыс. человек. Об этом на заседании наблюдательного совета самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заявочная кампания завершится 14 сентября.
В ходе заседания наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" Сергей Кириенко рассказал об успехе первого сезона проекта и количестве зарегистрировавшихся на второй сезон. Кроме того, члены наблюдательного совета поддержали решение о завершении заявочной кампании 14 сентября, утвердили механику и обсудили первые задания дистанционного этапа.
"600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение. Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь. В прошлом сезоне наблюдательный совет принял решение и призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, четыре приобрели дома, пять — большие земельные участки и восемь — оплатили первоначальные взносы на приобретение жилья или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие. По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" дал старт второго сезона. Для нас с вами это большая ответственность — высокая оценка президента. На данный момент 73 тысячи человек подали заявки", — отметил Сергей Кириенко.
По поручению президента Владимира Путина конкурс проводится ежегодно.
"Конкурс "Это у нас семейное" — получился, очевидно получился: 600 тысяч людей. Это о чем-то говорит, правда? Получился, — отметил президент России на заседании наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" 27 мая. — Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода — это что такое? <…> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. <…> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд".\
На заседании наблюдательного совета гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал о нововведениях этого сезона, который посвящен теме культурного кода России.
"Сегодня мы обсудили второй сезон конкурса — как он будет проходить, в какие периоды. На протяжении всего первого сезона мы знакомились с большим количеством семей разных национальностей и из разных регионов, узнавали об их традициях и обычаях, которые передаются из поколения в поколение. Удивительно и уникально, что в России вместе и дружно живут более 190 народов, которые находят совместные занятия и увлечения, имеют общие ценности, несмотря на то что есть различия во внешности, укладе жизни, привычках. Всем нашим народам присуще следование традиционным ценностям, уважение к предкам и забота о младших. На этом основан наш конкурс "Это у нас семейное". Дистанционный этап конкурса состоит из двух направлений — достижения и задания. Кстати, он доступен участникам с первого дня регистрации. Мы обсудили конкретные задания. Например, семьям будет предложено создать семейный музей, который расскажет о разных поколениях, в задании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники напишут книгу о своих исторических предках, а в кулинарном — семьи приготовят фирменное блюдо", — отметил Андрей Бетин.
Андрей Бетин рассказал о составе участников второго сезона: "На данный момент среди участников конкурса "Это у нас семейное" 60% представительниц прекрасного пола и 40% мужского пола. Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны".
Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (24%), Приволжского (21%), Сибирского (13%) и Северо-Западного (12%) федеральных округов. Уральский и Южный федеральный округ (вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями) заявили по 11% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО — 3%. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (4788 человек), Московская область (3658), Санкт-Петербург (3228), Краснодарский край (3206), Свердловская область (2881), Самарская область (2221), Красноярский край (2048), Республика Башкортостан (1966), Новосибирская (1896) и Челябинская области (1843).
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил жителей региона принять участие в конкурсе, отметив, что в прошлом сезоне в конкурсе приняли участие свыше 2,7 тыс. самарских семей, и выразил уверенность, что и в этом году регион будет среди активных участников конкурса.
В состав наблюдательного совета конкурса входят известные семьянины — деятели искусства и культуры, спортсмены, государственные и общественные деятели: первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, президент Национального медицинскогоисследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, певец, продюсер, актер театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Маликов, директор научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии им. ак. Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, заведующий кафедрой детской хирургии Сеченовского университета, главный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов, вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация спортивной гимнастики России" Алексей Немов, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Члены наблюдательного совета контролируют соблюдение правил проведения конкурса, объективность и беспристрастность определения победителей.
Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" доступна на сайте этосемейное.рф. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от пяти до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.
Конкурс "Это у нас семейное" — самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В 2025 г. он стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...