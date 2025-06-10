Самарская область в топ-10 регионов по зарегистрировавшимся на конкурс "Это у нас семейное"

С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" на участие в нем зарегистрировались более 73 тыс. человек. Об этом на заседании наблюдательного совета самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заявочная кампания завершится 14 сентября.

В ходе заседания наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" Сергей Кириенко рассказал об успехе первого сезона проекта и количестве зарегистрировавшихся на второй сезон. Кроме того, члены наблюдательного совета поддержали решение о завершении заявочной кампании 14 сентября, утвердили механику и обсудили первые задания дистанционного этапа.

"600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение. Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь. В прошлом сезоне наблюдательный совет принял решение и призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, четыре приобрели дома, пять — большие земельные участки и восемь — оплатили первоначальные взносы на приобретение жилья или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие. По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" дал старт второго сезона. Для нас с вами это большая ответственность — высокая оценка президента. На данный момент 73 тысячи человек подали заявки", — отметил Сергей Кириенко.

По поручению президента Владимира Путина конкурс проводится ежегодно.

"Конкурс "Это у нас семейное" — получился, очевидно получился: 600 тысяч людей. Это о чем-то говорит, правда? Получился, — отметил президент России на заседании наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" 27 мая. — Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода — это что такое? <…> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. <…> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд".\

На заседании наблюдательного совета гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал о нововведениях этого сезона, который посвящен теме культурного кода России.

"Сегодня мы обсудили второй сезон конкурса — как он будет проходить, в какие периоды. На протяжении всего первого сезона мы знакомились с большим количеством семей разных национальностей и из разных регионов, узнавали об их традициях и обычаях, которые передаются из поколения в поколение. Удивительно и уникально, что в России вместе и дружно живут более 190 народов, которые находят совместные занятия и увлечения, имеют общие ценности, несмотря на то что есть различия во внешности, укладе жизни, привычках. Всем нашим народам присуще следование традиционным ценностям, уважение к предкам и забота о младших. На этом основан наш конкурс "Это у нас семейное". Дистанционный этап конкурса состоит из двух направлений — достижения и задания. Кстати, он доступен участникам с первого дня регистрации. Мы обсудили конкретные задания. Например, семьям будет предложено создать семейный музей, который расскажет о разных поколениях, в задании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники напишут книгу о своих исторических предках, а в кулинарном — семьи приготовят фирменное блюдо", — отметил Андрей Бетин.

Андрей Бетин рассказал о составе участников второго сезона: "На данный момент среди участников конкурса "Это у нас семейное" 60% представительниц прекрасного пола и 40% мужского пола. Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны".

Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (24%), Приволжского (21%), Сибирского (13%) и Северо-Западного (12%) федеральных округов. Уральский и Южный федеральный округ (вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями) заявили по 11% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО — 3%. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (4788 человек), Московская область (3658), Санкт-Петербург (3228), Краснодарский край (3206), Свердловская область (2881), Самарская область (2221), Красноярский край (2048), Республика Башкортостан (1966), Новосибирская (1896) и Челябинская области (1843).

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил жителей региона принять участие в конкурсе, отметив, что в прошлом сезоне в конкурсе приняли участие свыше 2,7 тыс. самарских семей, и выразил уверенность, что и в этом году регион будет среди активных участников конкурса.

В состав наблюдательного совета конкурса входят известные семьянины — деятели искусства и культуры, спортсмены, государственные и общественные деятели: первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, президент Национального медицинскогоисследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, певец, продюсер, актер театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Маликов, директор научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии им. ак. Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, заведующий кафедрой детской хирургии Сеченовского университета, главный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов, вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация спортивной гимнастики России" Алексей Немов, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Члены наблюдательного совета контролируют соблюдение правил проведения конкурса, объективность и беспристрастность определения победителей.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" доступна на сайте этосемейное.рф. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от пяти до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс "Это у нас семейное" — самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В 2025 г. он стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.