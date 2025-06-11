Иван Сергеев и Кирилл Печенин сыграли друг против друга за свои сборные

Во вторник, 10 июня, в Минске в рамках BetBoom матч сборной подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Белоруссии — 4:1. Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев провел на поле 90 минут и отличился голевой передачей. Белорусский защитник зелено-бело-синих Кирилл Печенин отыграл 90 минут и результативными действиями не отметился.

Гости вышли вперед уже 21 минуте, после разрешающего паса от Юрия Горшкого, нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев пропустил мяч на набегающего Гладышева, и Ярослав легенькой подсечкой открыл счет в матче — 1:0.

Через 3 минуты Сергеев нанес сильный удар метров с тридцати, голкипер белорусской команды отразил мяч перед собой, и Гладышев на добивании оформил дубль. На 33 минуте счет стал и вовсе разгромным, Пиняев отдал пас Гладышева, и россиянин оформил хет-трик.

Во втором тайме на 52 минуте Бочеров под давлением отдал передачу на вратаря, Сергеев подхватил мяч, пас на Гладышева — 4:0. Спустя две минуты сборная Белоруссии все-таки отыграла один гол, с передачи пяткой от Трофима Мельниченко отличился Вадим Пигас — 4:1.

Ярослав Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, которому удалось оформить покер. Ранее это достижение получили Олег Саленко (забил пять мячей сборной Камеруна на ЧМ-1994 года) и Артем Дзюба (забил по четыре мяча сборной Лихтенштейна в сентябре 2015 и сборной Сан-Марино в июне 2019 года).