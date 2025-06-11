"Крылья Советов" хотят подписать нападающего "Локомотива" Тимура Сулейманова

"Крылья Советов" и "Ростов" ведут переговоры по аренде нападающего Тимура Сулейманова у московского "Локомотива", сообщает championat.com со ссылкой на источники, близкие к "Крыльям Советов" и к "Балтике".

Пару недель назад "Балтика" устно договорилась с "Локомотивом" об аренде Сулейманова, но в последний момент сделка встала на паузу. Этим воспользовался "Ростов", который вступил в переговоры по аренде форварда. А также "Крылья Советов", которые начали искать нападающего после начала переговоров по Сергееву с "Динамо".

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с "Локомотивом" рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.