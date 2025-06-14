В Сергиевском районе водителя мотороллера, попавшего в ДТП, увезли на скорой

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В пятницу, 13 июня, в 20:50 в Сергиевском районе 52-летний водитель за рулем незарегистрированного мотороллера "Муравей" угодил в ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.