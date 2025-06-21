Экс-директора Самарского филиала ВГУВТ будут судить за взятки

В Железнодорожный районный суд Самары направили уголовное дело бывшего директора Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, по версии следствия, в 2016–2024 гг. мужчина незаконно предоставил участок акватории водно-спортивной лаборатории на реке Сухая Самарка индивидуальному предпринимателю для размещения плавучего банного комплекса. За это, а также за использование электросети лаборатории обвиняемый ежемесячно получал деньги и мог бесплатно пользоваться баней. Общая сумма взяток составила более 1,3 млн рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы