Экс-директора Самарского филиала ВГУВТ будут судить за взятки

В Железнодорожный районный суд Самары направили уголовное дело бывшего директора Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, по версии следствия, в 2016–2024 гг. мужчина незаконно предоставил участок акватории водно-спортивной лаборатории на реке Сухая Самарка индивидуальному предпринимателю для размещения плавучего банного комплекса. За это, а также за использование электросети лаборатории обвиняемый ежемесячно получал деньги и мог бесплатно пользоваться баней. Общая сумма взяток составила более 1,3 млн рублей.