16+
НОВИКОМ заключил кредитное соглашение с Республикой Башкортостан

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) заключил кредитное соглашение на 4 млрд рублей с Министерством финансов Республики Башкортостан. Дополнительное финансирование позволит реализовать важные инфраструктурные проекты, поддержать социальные программы и решить актуальные задачи региона.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Денежные средства предоставляются на срок 80 дней. Ставка плавающая: она привязана к ключевой ставке Банка России. Соглашение было подписано по итогам аукциона на предоставление кредитных средств, в котором НОВИКОМ одержал победу, предложив наилучшие условия.

Республика Башкортостан является одним из крупнейших индустриальных регионов страны. Это центр нефтедобычи, химической промышленности и машиностроения. Обладая развитым инвестиционным законодательством и высоким кадровым потенциалом, регион предоставляет широкие возможности для развития бизнеса.

"НОВИКОМ зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер органов государственной власти по всей России. Мы предлагаем максимально комфортные условия финансирования, что особенно важно в нынешних реалиях. Уверен, что установление прочного делового сотрудничества с Правительством Республики Башкортостан придаст новый импульс развитию крупных промышленных предприятий и компаний сегмента МСБ Башкирии, что в перспективе значительно повысит инвестиционную привлекательность региона", — подчеркнул управляющий филиалом НОВИКОМа в Уфе Ильгиз Сабиткарамов.

