НОВИКОМ заключил кредитное соглашение с Республикой Башкортостан

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) заключил кредитное соглашение на 4 млрд рублей с Министерством финансов Республики Башкортостан. Дополнительное финансирование позволит реализовать важные инфраструктурные проекты, поддержать социальные программы и решить актуальные задачи региона.
Денежные средства предоставляются на срок 80 дней. Ставка плавающая: она привязана к ключевой ставке Банка России. Соглашение было подписано по итогам аукциона на предоставление кредитных средств, в котором НОВИКОМ одержал победу, предложив наилучшие условия.
Республика Башкортостан является одним из крупнейших индустриальных регионов страны. Это центр нефтедобычи, химической промышленности и машиностроения. Обладая развитым инвестиционным законодательством и высоким кадровым потенциалом, регион предоставляет широкие возможности для развития бизнеса.
"НОВИКОМ зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер органов государственной власти по всей России. Мы предлагаем максимально комфортные условия финансирования, что особенно важно в нынешних реалиях. Уверен, что установление прочного делового сотрудничества с Правительством Республики Башкортостан придаст новый импульс развитию крупных промышленных предприятий и компаний сегмента МСБ Башкирии, что в перспективе значительно повысит инвестиционную привлекательность региона", — подчеркнул управляющий филиалом НОВИКОМа в Уфе Ильгиз Сабиткарамов.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.