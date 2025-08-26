В музее Рязанова пройдет лекция Юлии Коган о еврейских семьях и их традициях

В четверг, 28 августа, в 17.30 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Еврейская семья и ее традиции — А идише мама" (12+). Мероприятие организовано совместно с сооснователем Еврейского музея Самары Юлией Коган.

Далеко не все знают, что Эльдар Рязанов имеет еврейские корни по материнской линии. Семья Шустерман переехала из прибалтийского городка Режица в Самару в годы Первой мировой войны. Дедушка режиссера, Моисей Яковлевич, на родине владел мебельным магазином, а в Самаре открыл конфетную фабрику. Мама режиссера, Софья Михайловна, приехала в Самару рожать первенца в 1927 году, зная, что семья окружит ее должной любовью и заботой. Рязанов любил самарских родственников и поддерживал с ними крепкую связь.

Происхождение имело большое значение для Эльдара Александровича. Неслучайно еврейская тема появляется в фильмах "Небеса обетованные" (1991, 18+), "Предсказание" (1993, 18+) и "Андерсен. Жизнь без любви" (2006, 16+). Однако сам Рязанов всегда считал себя советским человеком.

На лекции посетители прикоснутся к многовековой истории еврейского народа, окунутся в культуру и быт семейного уклада. Откуда пошла традиция матриархата и почему этот тип общественного строя до сих пор важен? Как еврейские мамы ведут хозяйство в традиционных общинах? Как взаимодействуют со своими детьми и воспитывают их? Чем еврейская мама отличается от русской? Юлия Коган расскажет о заботе и образовании, о кошерной кулинарии и атмосфере шаббата и, наконец, об отношениях в семьях евреев.

Встреча пройдет в формате беседы — гости смогут задать интересующие вопросы и порассуждать вместе с Юлией Коган о роли матери в семьях разных национальностей.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.