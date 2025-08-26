Идеи на перспективу: в Самарской области проходят стратегические сессии по развитию региона

В Самарской области продолжается работа над Стратегией социально-экономического развития региона до 2036 года, которая будет учитывать национальные цели, обозначенные президентом Владимиром Путиным.
Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера — утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, региону необходима актуальная, долгосрочная стратегия.
Стратегические сессии проводятся по всем ключевым сферам экономики. В них принимают участие представители профильных министерств и ведомств, а также представители научного сообщества, бизнеса, общественных организаций. Задача экспертов — выработать и обсудить идеи по дальнейшему развитию Самарской области.
Предложения по развитию транспортной отрасли региона обсудили на стратегический сессий, организованной министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. В числе первоочередных задач участники стратсессии назвали стыковку разных видов транспорта — так, чтобы они были доступными, безопасными и удобными для любого жителя области. Также необходимо развивать инфраструктуру автомобильного и водного транспорта, совершенствовать технологии приема и отправления пассажиров воздушным транспортом, наращивать туристический потенциал.
Обсуждение программы пространственного развития региона прошло на стратегической сессии министерства градостроительной политики Самарской области. В числе приоритетных направлений участники отметили — развитие кадрового потенциала, удержание молодежи на местах, выравнивание уровней развития или усиление специализации территорий муниципальных образований, комплексное развитие сельских территорий, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Самарской области.
Ключевыми темами стратегической сессии, организованной комитетом ЗАГС Самарской области, стали укрепление института семьи, формирование ориентиров на многодетность, всесторонняя поддержка семей с детьми. Участники стратегической сессии единогласно отметили важность формирования комплексного подхода к созданию единой стратегии в достижении цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей.
"Стратегия социально-экономического развития региона — это наш общий долгосрочный план. И мы уверены, что прорывные идеи рождаются при объединении разных взглядов, мнений, идей и опыта. Приглашаем жителей региона принять активное участие в подготовке Стратегии. Каждое предложение будет детально проанализировано, а лучшие из них войдут в финальную версию документа", — подчеркнул зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Стать соавтором и предложить свою инициативу, идею, проект, может каждый. Для этого необходимо описать его в специальной форме по ссылке.
Последние комментарии
