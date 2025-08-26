Жителя Самарской области будут судить за убийство

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 64-летнего жителя Ставропольского района, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, по версии следствия, 11 апреля 2025 г. мужчина на крыльце своего дома поссорился с незнакомцем и выстрел в него из ружья. Потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый вместе с отцом погрузил тело жертвы в машину. Затем они вывезли убитого в безлюдное место, сбросили в овраг и прикрыли ветками.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы