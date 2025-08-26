Галерея "Виктория" откроется после реконструкции весной 2026 года

Весной 2026 г. в Самаре после трехлетней реконструкции откроется галерея современного искусства "Виктория". Обновленное здание позволит реализовывать проекты международного уровня.

Галерея была основана в 2005 г. и изначально занимала лишь треть здания на ул. Некрасовской, 2. За 20-летнюю историю "Виктория" стала неотъемлемой частью культурной среды Самары. В 2022 г. по инициативе учредителя Леонида Михельсона и команды галереи пространство решили полностью переосмыслить.

После реконструкции в "Виктории" появятся:

— Новый архитектурный облик. У здания будет брутальный, но гармонирующий с Волгой фасад. Также благоустроят примыкающие улицы и двор.

— Три выставочных зала общей площадью 600 кв. м и площадка для скульптур и инсталляций на крыше. Гибкость выставочных пространств позволит разместить как четыре отдельных экспозиции, так и один большой проект на всех площадках одновременно.

— Многофункциональный первый этаж с входом с набережной Волги. Климатическая система международного уровня для экспонирования произведений из ведущих музеев и коллекций.

— Современная мультимедийная инфраструктура для междисциплинарных и экспериментальных проектов: театральных постановок, перформансов и концертов.

— Полная безбарьерная доступность для маломобильных зрителей. Пространства для образовательных проектов и резиденций: художественная студия, мастерская керамики и шелкографии.

— Новые общественные зоны — библиотека, лекторий, кофейня, книжный магазин, детская студия.

Проект разработали самарские архитекторы из бюро "РБТЫ", а интерьеры общественных зон и выставочных пространств — команда самарских дизайнеров link.bureau. Строительные работы завершатся в декабре 2025 года.

Первых зрителей галерея "Виктория" примет весной следующего года. Открывающий проект — "Самое красивое место, где я когда-либо был" — посвящен жанру пейзажа в современном искусстве. Так галерея, расположенная на берегу Волги, стремится осмыслить взаимоотношения искусства и природы. Работы для выставки представят из негосударственных собраний, что подчеркнет роль частных коллекций и меценатов в развитии культуры.

Параллельно на первом этаже откроется экспериментальный проект "Заговор тополей" — он посвящен истории места и представляет ряд авторских видений того, как мертвые деревья обращаются в современное искусство. На крыше художник Игорь Самолет представит инсталляцию "Солнышко", отсылающую к одноименному кафе, которое находилось на месте здания галереи в 70-х годах.

Людмила Патрати, генеральный директор Галереи "Виктория": "Все 20 лет работы "Виктории" мы экспериментировали, развивались, менялись сами и меняли культурную среду вокруг себя, и сейчас мы на пороге самых глобальных изменений. Мы видим, как Самара ждет возвращения "Виктории" в родные стены, ждет наших новых выставок. Но никто так не ждет этого открытия, как команда галереи, которой не терпится реализовать свои идеи. Мы создаем пространство, где мировой художественный опыт сможет встретиться с локальным контекстом, а зрители смогут познакомиться и с работами лучших представителей современного искусства, и с экспериментами самарских художников".

Анастасия Альбокринова, куратор Галереи "Виктория": "Здание галереи давно искало более органичной связи с городом, и благодаря реконструкции оно ее обретает — входя со стороны Волги, посетитель движется в непрерывном потоке по всем этажам, собирая впечатления от общественных пространств и выставочных залов, и, наконец, от волжской панорамы на крыше. В новом облике "Виктория" станет настоящим портом искусства — не только за счет большей открытости горожанам и туристам, но и за счет возможностей выставлять у себя шедевры мирового уровня и давать развитие локальным авторам, поддерживая их на пути в мир российского современного искусства".