В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция-прогулка по выставке Вениамина Клецеля

В четверг, 28 августа, в 19:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" самарский историк и искусствовед Анастасия Карбовничая проведет лекцию-прогулку по выставке "Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет" (18+). Вход свободный.
Речь пойдет о жизни, путешествиях, музыке, любимых художниках и разных "измах": экспрессионизме и мистическом реализме, символизме, авангарде. О том, что повлияло на творческий почерк и нашло отражение в работах Вениамина Клецеля.
Вениамин Клецель (1932–2021) — один из самых значимых самарских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях России, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, США, Франции и Южной Африки.
В экспозиции представлено больше 100 живописных и графических произведений самарского и иерусалимского периодов творчества художника из частных коллекций.
Выставка продлится до конца сентября.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее