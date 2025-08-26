16+
Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция-прогулка по выставке Вениамина Клецеля

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 28 августа, в 19:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" самарский историк и искусствовед Анастасия Карбовничая проведет лекцию-прогулку по выставке "Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет" (18+). Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Речь пойдет о жизни, путешествиях, музыке, любимых художниках и разных "измах": экспрессионизме и мистическом реализме, символизме, авангарде. О том, что повлияло на творческий почерк и нашло отражение в работах Вениамина Клецеля.

Вениамин Клецель (1932–2021) — один из самых значимых самарских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях России, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, США, Франции и Южной Африки.

В экспозиции представлено больше 100 живописных и графических произведений самарского и иерусалимского периодов творчества художника из частных коллекций.

Выставка продлится до конца сентября.

