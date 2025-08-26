Бывшего главврача областной станции скорой помощи будут судить за взятку

В Новокуйбышевске отправилось в суд уголовное дело бывшего главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в 2022 г. он вытребовал у медицинской сотрудницы 100 тыс. руб. за помощь в трудоустройстве на должность фельдшера "скорой".

Во время расследования у подозреваемого арестовали имущество стоимостью более 12 млн рублей.