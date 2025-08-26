Бывшего главврача областной станции скорой помощи будут судить за взятку

В Новокуйбышевске отправилось в суд уголовное дело бывшего главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, по версии следствия, в 2022 г. он вытребовал у медицинской сотрудницы 100 тыс. руб. за помощь в трудоустройстве на должность фельдшера "скорой".
Во время расследования у подозреваемого арестовали имущество стоимостью более 12 млн рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы