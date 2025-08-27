16+
Музеи и выставки Культура

В "Заварке" пройдет экскурсия по выставке "Здесь осталось детство"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 29 августа, в 18:30 старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+).

Фото: галерея Заварка

Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах.

Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

