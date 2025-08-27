В Самаре из Волги вытащили тело 72-летнего мужчины

В среду, 27 августа, в 10:37 в Ленинском районе Самары из Волги вытащили погибшего 72-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Работы проводили спасатели областной Поисково-спасательной службы.
В среду, 27 августа, в 10:37 в Ленинском районе Самары из Волги вытащили погибшего 72-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Работы проводили спасатели областной Поисково-спасательной службы.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.