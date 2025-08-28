16+
Экономика и бизнес

ПривГУПС получил финансирование "Платформы НТИ" на развитие инициатив проектных команд

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Приволжский государственный университет путей сообщения (ПривГУПС) стал победителем конкурса на получение финансирования для акселерационных программ поддержки технологического предпринимательства в 2025 году.

Фото: пресс-служба ПривГУПС

Университет получил грант в размере 6 млн рублей в рамках федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Андрей Свечников, директор студенческого бизнес-инкубатора ПривГУПС, сообщил, что организатором конкурса выступила автономная некоммерческая организация "Платформа Национальной технологической инициативы".

Грант направлен на организацию акселерационной программы, которая поддержит проектные команды и студенческие инициативы, способствуя созданию инновационных продуктов в рамках федерального проекта в 2025 году. В рамках программы планируется: провести 57 мероприятий, направленных на развитие у студентов навыков технологического предпринимательства; вовлечь более 300 студентов в технологическое предпринимательство; сформировать свыше 35 студенческих команд, которые будут работать над научно-технологическими проектами. Акселерационная программа университета включает два направления: железнодорожные транспортные системы и беспилотный транспорт.

Все разработанные инновационные продукты будут способствовать развитию отрасли и укреплению технологического суверенитета страны. Реализация будет осуществляться в соответствии с технологическими запросами транспортных компаний, включая Куйбышевскую, Горьковскую, Приволжскую и Южно-Уральскую железные дороги. 

