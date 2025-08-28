ПривГУПС получил финансирование "Платформы НТИ" на развитие инициатив проектных команд

Приволжский государственный университет путей сообщения (ПривГУПС) стал победителем конкурса на получение финансирования для акселерационных программ поддержки технологического предпринимательства в 2025 году.
Университет получил грант в размере 6 млн рублей в рамках федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".
Андрей Свечников, директор студенческого бизнес-инкубатора ПривГУПС, сообщил, что организатором конкурса выступила автономная некоммерческая организация "Платформа Национальной технологической инициативы".
Грант направлен на организацию акселерационной программы, которая поддержит проектные команды и студенческие инициативы, способствуя созданию инновационных продуктов в рамках федерального проекта в 2025 году. В рамках программы планируется: провести 57 мероприятий, направленных на развитие у студентов навыков технологического предпринимательства; вовлечь более 300 студентов в технологическое предпринимательство; сформировать свыше 35 студенческих команд, которые будут работать над научно-технологическими проектами. Акселерационная программа университета включает два направления: железнодорожные транспортные системы и беспилотный транспорт.
Все разработанные инновационные продукты будут способствовать развитию отрасли и укреплению технологического суверенитета страны. Реализация будет осуществляться в соответствии с технологическими запросами транспортных компаний, включая Куйбышевскую, Горьковскую, Приволжскую и Южно-Уральскую железные дороги.
Последние комментарии
