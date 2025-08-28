НОВИКОМ улучшил условия по всем кредитным продуктам

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) улучшил условия по всей линейке кредитов для розничных клиентов. На фоне снижения ключевой ставки Банка России НОВИКОМ принял решение снизить ставки на 2 процентных пункта по своим наиболее популярным продуктам — потребительским кредитам, ипотеке и рефинансированию кредитов сторонних банков.

Наиболее комфортные условия НОВИКОМ предлагает сотрудникам российской промышленности — работникам предприятий, являющихся участниками зарплатного проекта или стратегическими партнерами банка. Так, по кредиту на рефинансирование для специальной категории клиентов, получающих заработную плату на карту банка не менее четырех месяцев, полная стоимость кредита (займа) теперь составляет 17,489 — 17,494%, а минимальная ставка — 17,5% годовых.

По ипотечным программам "Первичный рынок" и "Вторичный рынок", а также потребительским кредитам ставки также снижены.

Актуализация условий по кредитным продуктам позволит большему числу клиентов улучшить свои жилищные условия. Те, кто из-за высоких ставок откладывал решение квартирного вопроса, теперь смогут приобрести жилье быстрее и с меньшими финансовыми затратами.

Поддержка работников промышленности — одна из ключевых задач банка НОВИКОМ. Снижение ставок по кредитам делает доступнее важные для каждой семьи финансовые решения и в то же время укрепляет кадровую устойчивость предприятий. В банке уверены, что такие шаги приближают достижение национальных целей технологического лидерства, ведь надежный тыл сотрудников — это фундамент будущего высокотехнологичной промышленности России.

Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте банка novikom.ru в разделе Частным лицам/Кредиты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.