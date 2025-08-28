Экс-сотрудницу ФНС из Тольятти подозревают в разглашении налоговой тайны

В Тольятти бывший налоговый инспектор стала фигуранткой уголовного дела о незаконном разглашении налоговой тайны. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2018 по 2023 г. женщина по просьбе знакомого неоднократно "продавала" ему информацию о деятельности юридических лиц Самарской области, составляющую налоговую тайну.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы