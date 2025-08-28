Экс-сотрудницу ФНС из Тольятти подозревают в разглашении налоговой тайны

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти бывший налоговый инспектор стала фигуранткой уголовного дела о незаконном разглашении налоговой тайны. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.