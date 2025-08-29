В Тольятти водитель разбился насмерть, въехав в световую опору

В четверг, 28 августа, в Автозаводском районе Тольятти насмерть разбился 46-летний мужчина, влетевший в световую опору, передает ГУ МВД по Самарской областию.

В 03:00 водитель Kia Rio двигался по ул. 40 лет Победы. В пути следования, в районе дома № 5 "Д", он наехал на бордюрный камень, а затем — на световую опору.

Водитель погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.