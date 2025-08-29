Жительница Самарской области покусала сотрудника ДПС

В Нефтегорский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в нападении на представителя власти. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2024 г. в с. Дмитриевка сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управляла обвиняемая. Во время административных процедур женщина попыталась скрыться. Инспекторам пришлось задержать ее и принудительно посадить в служебный автомобиль. В патрульной машине женщина повела себя агрессивно и дважды укусила руку сотрудника полиции, не менее двух раз ударила его ногой в колено.