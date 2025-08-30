Два ДТП с мотоциклами произошло за сутки в Самарской области

В пятницу, 29 августа, в Самарской области два автомобилиста сбили мотоциклы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:10 на 33,6 км трассы Самара — Бугуруслан в Кинельском районе 67-летний водитель Zotye T600 неверно выбрал боковой интервал и столкнулся с попутным мотоциклом Honda под управлением 32-летнего мужчины. В результате пострадали мотоциклист и его 30-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

Второй случай произошел в Тольятти. В 19:10 53-летний водитель Exeed LX на Южном шоссе при перестроении влево ударил мотоцикл Yamaha под управлением 52-летнего мужчины. В результате мотоциклиста госпитализировали с травмами. Также пострадал его 15-летний пассажир.