Два ДТП с мотоциклами произошло за сутки в Самарской области

В пятницу, 29 августа, в Самарской области два автомобилиста сбили мотоциклы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:10 на 33,6 км трассы Самара — Бугуруслан в Кинельском районе 67-летний водитель Zotye T600 неверно выбрал боковой интервал и столкнулся с попутным мотоциклом Honda под управлением 32-летнего мужчины. В результате пострадали мотоциклист и его 30-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.
Второй случай произошел в Тольятти. В 19:10 53-летний водитель Exeed LX на Южном шоссе при перестроении влево ударил мотоцикл Yamaha под управлением 52-летнего мужчины. В результате мотоциклиста госпитализировали с травмами. Также пострадал его 15-летний пассажир.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!