Фонтан 40-летия Победы на ул. Осипенко откроют 3 сентября

В среду, 3 сентября, в Самаре после реконструкции откроют фонтан на площади Героев 21 Армии. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков на оперативном совещании в правительстве Самарской области.