Вячеслав Федорищев поздравил воинов-гвардейцев с Днем российской гвардии

Во вторник, 2 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищева поздравил воинов-гвардейцев с Днем российской гвардии.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем российской гвардии! Этот праздник, установленный указом президента России, своими корнями уходит в далекое прошлое, во времена Петра I, знаменуя собой продолжение ратных традиций российского воинства, всегда отличавшегося доблестью, мужеством и стойкостью", — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны гвардейское звание присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям, особо отличившимся в боях и покрывшим себя неувядаемой славой. "Эта традиция жива и сегодня. За массовый героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях по защите страны в зоне специальной военной операции, почетное наименование "гвардейская" присвоено нескольким частям Вооруженных Сил России. Мы гордимся тем, что на территории Самарской области дислоцируются части 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

По его словам, с самого начала СВО воины-гвардейцы с честью выполняют свой воинский долг и в Год защитника Отечества высоко несут свое гвардейское знамя.

"Дорогие друзья! Мы восхищаемся вашим героизмом, беззаветной преданностью Родине, несокрушимым боевым духом и стараемся делать максимум возможного, чтобы ваши семьи были окружены заботой и вниманием. От всего сердца желаю вам и вашим близким, всем самарцам, когда-либо служившим в гвардии, здоровья, счастья и благополучия! Успехов вам в службе и победы на полях сражений во имя величия и процветания нашей Отчизны!", — заключил губернатор.