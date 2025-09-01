"Спели гимн хором": губернатор Самарской области отметил 1 сентября в университете

В понедельник, 1 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева с Днем знаний.

"Нам с вами очень повезло родиться и жить в самой великой стране. Жить в то время, когда Россия становится еще сильнее. Нашу страну объединяют сильные, умные люди. Так было, есть и будет. Не сбивайтесь с этого пути. Будьте самыми талантливыми, яркими. Учитесь, несмотря на все огромные возможности, которые есть в вашем возрасте — жить, дружить, любить. Не забывайте, что учеба — это фундамент, на котором потом будет стоять ваша семья, на котором будет стоять наша страна", — обратился к студентам Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул важность образования как основы личностного и профессионального развития, а также как залога будущего процветания региона и страны в целом.

В рамках торжественной части мероприятия Вячеслав Федорищев встретился с лучшими выпускниками университета, которые отличились высокими академическими достижениями, активной научной и общественной деятельностью. Глава региона вручил им награды, выразив благодарность за их старания и труд.

Также в ходе мероприятия были озвучены планы по поддержке талантливых студентов и расширению научных проектов, направленных на решение актуальных задач региона и России.

Вячеслав Федорищев пожелал студентам успехов в новом учебном году, вдохновения и новых достижений, а также напомнил о важности ответственности и активной гражданской позиции.

В знак единства и патриотизма Вячеслав Федорищев предложил собравшимся исполнить гимн Российской Федерации без музыкального сопровождения. Студенты и преподаватели поддержали инициативу и дружно исполнили государственный гимн.