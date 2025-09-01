"Новый формат": политологи об интервью Вячеслава Федорищева

Политологи прокомментировали интервью губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, вышедшее на прошлой неделе.

Наталья Елисеева назвала интервью резонансным, отметив, что это показательный пример в практике взаимодействия региональной власти с гражданским обществом. "Формат, выходящий за рамки традиционных официальных коммуникаций, начиная с места (футбольная арена), демонстрирует эволюцию подходов к управлению, где открытость становится инструментом стратегического позиционирования и каналом получения обратной связи", — отметила Наталья Елисеева.

По ее словам, ключевым элементом такой коммуникационной модели является личная вовлеченность губернатора. Выбор в пользу прямого, неформального диалога, включающего готовность обсуждать даже самые сложные и "неудобные" темы, что свидетельствует о формировании новой управленческой культуры.

"Самоирония и уверенность, продемонстрированные главой региона — индикатор зрелости и персонализированной ответственности за вверенную избирателями территорию. Подобная практика позволяет нивелировать традиционное отчуждение между обществом и властью, трансформируя блогеров из внешних критиков в участников медийного поля, ответственных за генерацию качественного контента и здоровой конкуренции идей", — считает политолог.

Она особо отметила, что эта открытость не является точечной акцией, а интегрирована в общую систему управления регионом. Отставка правительства, о которой губернатор объявил публично и заранее, направлена на повышение эффективности и скорости реализации стратегических программ.

"Этот шаг, наряду с выстраиванием партнерских экономических отношений с федеральными корпорациями и лоббированием интересов региона в кабинетах Правительства РФ, со стабилизацией знакового спортивного актива области и привлечением многомиллиардных инвестиций в регион, подчинен общей логике — переходу от реактивного управления к проактивному стратегическому планированию, — подчеркнула Елисеева. — Таким образом, под руководством Вячеслава Федорищева в Самарской области выстраивается комплексная управленческая модель, сочетающая программно-целевые методы работы с трансформацией стиля коммуникации. Губернатор позиционирует себя не чиновником, а лидером, открытым к диалогу со всеми, что позволяет не только повышать лояльность жителей, но и создавать новые точки роста для медийной и инвестиционной привлекательности региона. Данный подход характеризует его как современного управленца, понимающего, что в условиях цифровой эпохи доверие становится критическим ресурсом для развития".

Политолог Михаил Виноградов выделил главные тезисы интервью: рабочие отношения с Ростехом, стабилизация ситуации в ФК "Крылья Советов", лоббистская активность на федеральном уровне, реформа правительства региона.

"Федорищев опровергает тезис о кризисе и разлом в его команде. По его словам, изменения скорее технические. Идет внутренняя реформа, корректирующая прежние организационные моменты (например, причудливую схему, по которой вице-губернаторы не были членами областного правительства). Выражаясь смартфонным (или автомобильным — АвтоВАЗ же рядом) языком, обновление прошивки. Кризиса нет, программы остались (хотя и обновляются)", — написал Виноградов в своем телеграм-канале.