"СВОе Дело. Самарская область": Вячеслав Федорищев дал старт программе для участников СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе Дело. Самарская область".

"Ее цель - помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе", - отметил глава региона.

В рамках этого проекта можно будет получить всю необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать его более успешным и какие меры поддержки предусмотрены в Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства.

"СВОе Дело. Самарская область" - это сайт, образовательные модули, консультации и мероприятия, призванные расширить профессиональные навыки участников проекта.

Участники проекта разработают бизнес-идею, пройдут обучение основам бизнеса, составят индивидуальную карту развития бизнеса и в конце обучения получат сертификат.

Оператор программы - региональный центр "Мой бизнес". Программа реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Подробную информацию можно получить по телефону 8 800 300-63-63. Подать заявку на сайте.