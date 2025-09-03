Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем солидарности в борьбе с терроризмом

В среду, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с памятной датой - Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
Губернатор напомнил, что эта памятная дата, установленная федеральным законом "О днях воинской славы России" в 2005 году, напоминает о трагедии в Беслане, когда во время празднования Дня знаний от рук террористов погибли сотни людей — дети, их родители, учителя.
"Этот чудовищный акт терроризма, отличающийся особым цинизмом и бесчеловечностью, еще раз показал, что терроризм и экстремизм — это не абстрактные понятия, а жестокие реалии современности. И для того, чтобы поставить заслон террористическим атакам, которые участились сегодня в связи с проведением специальной военной операции, мы должны проявлять особую бдительность, гражданскую ответственность и солидарность. Только сплоченное общество во взаимодействии с силовыми структурами способно эффективно противостоять террористическим угрозам и людоедской идеологии террора", — подчеркнул глава региона.
Вячеслав Федорищев отметил: пытаясь посеять страх и смуту, террористы не гнушаются никакими средствами и даже за небольшую мзду готовы убивать ни в чем не повинных людей.
"Начиная с разрухи в головах, с попрания закона, с предательства они заканчивают готовностью пролить кровь. Так защитим же наших детей, наше будущее от тех, кто пытается расшатать ситуацию в стране и Самарской области, кто не хочет, чтобы Россия развивалась как суверенное, цивилизованное государство. Давайте сомкнем наши ряды и дадим решительный отпор терроризму! Давайте будем ответственны за наш общий дом, за наше Отечество! Давайте, как сказал наш президент Владимир Путин, будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна!" — заключил он.
