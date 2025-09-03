16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем солидарности в борьбе с терроризмом Вячеслав Федорищев отправил из Самары в зону СВО более 900 БПЛА "СВОе Дело. Самарская область": Вячеслав Федорищев дал старт программе для участников СВО Вячеслав Федорищев поздравил воинов-гвардейцев с Днем российской гвардии "Новый формат": политологи об интервью Вячеслава Федорищева

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем солидарности в борьбе с терроризмом

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с памятной датой - Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Губернатор напомнил, что эта памятная дата, установленная федеральным законом "О днях воинской славы России" в 2005 году, напоминает о трагедии в Беслане, когда во время празднования Дня знаний от рук террористов погибли сотни людей — дети, их родители, учителя.

"Этот чудовищный акт терроризма, отличающийся особым цинизмом и бесчеловечностью, еще раз показал, что терроризм и экстремизм — это не абстрактные понятия, а жестокие реалии современности. И для того, чтобы поставить заслон террористическим атакам, которые участились сегодня в связи с проведением специальной военной операции, мы должны проявлять особую бдительность, гражданскую ответственность и солидарность. Только сплоченное общество во взаимодействии с силовыми структурами способно эффективно противостоять террористическим угрозам и людоедской идеологии террора", — подчеркнул глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил: пытаясь посеять страх и смуту, террористы не гнушаются никакими средствами и даже за небольшую мзду готовы убивать ни в чем не повинных людей.

"Начиная с разрухи в головах, с попрания закона, с предательства они заканчивают готовностью пролить кровь. Так защитим же наших детей, наше будущее от тех, кто пытается расшатать ситуацию в стране и Самарской области, кто не хочет, чтобы Россия развивалась как суверенное, цивилизованное государство. Давайте сомкнем наши ряды и дадим решительный отпор терроризму! Давайте будем ответственны за наш общий дом, за наше Отечество! Давайте, как сказал наш президент Владимир Путин, будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна!" — заключил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5