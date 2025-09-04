Объявлены формат и сроки проведения премии им. К. Головкина

В Самаре объявлены сроки приема заявок на "Премию им. К. Головкина-2025" – ежегодный региональный конкурс, призванный отметить лучшие работы в сфере изобразительного искусства и дизайна. Прием заявок продлится с 1 по 25 октября.

Имена победителей станут известны 17 декабря, в день рождения Константина Головкина. Торжественная церемония подведения итогов отметит достижения авторов в следующих номинациях: "Традиционное изобразительное искусство", "Современное изобразительное искусство (contemporary art)", "Дизайн" и "Кураторство. Лучшие выставочные проекты".

Темой конкурса в этом году стала фраза "По велению сердца". Стоит отметить, что для номинаций "Дизайн" и "Кураторские выставочные проекты" заявлена свободная тема, что значительно расширит возможности для участия и позволит представить наиболее яркие и оригинальные работы.

Участие в конкурсе бесплатное. В каждой номинации будут определены три лауреата, каждый из которых получит денежный приз в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Для привлечения большего внимания к конкурсу и его популяризации, в 2025 г. подведение итогов и награждение победителей пройдут в необычном формате — на фоне выставки, организованной в стенах старого здания аэропорта Курумоч.

"Премия им. К. Головкина" проводится при поддержке министерства культуры Самарской области в пятый раз.