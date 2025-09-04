В Самарской области разыскивают подростка, пропавшего 1 сентября

В селе Подстепки Ставропольского района 1 сентября без вести пропал 16-летний Александр Харитонов. Подросток ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На вид юноше 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, с русыми волосами и зелеными глазами. Есть особая примета — хромает на левую ногу. В день исчезновения был одет в темно-зеленую толстовку с капюшоном, светлые спортивные штаны и черные кроссовки.
На поиски несовершеннолетнего ориентированы все силы полиции: участковые, оперативники, инспекторы по делам несовершеннолетних и автоинспекторы. Полицейские обходят жилые кварталы, проверяют заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковую зону. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных по предполагаемому маршруту передвижения подростка. Сотрудники общаются с жителями района, работниками магазинов поблизости от дома пропавшего, проверяют места, где юноша мог бы появиться.
Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Харитонова, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8(8482)93-66-99, 112 или 8(999)701-02-33 (дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области). Любая информация может оказаться важной для поисков подростка.
Последние комментарии
Очень удобно сотрудникам сада спихнуть все на ребенка инвалида, который не может сказать что произошло. Как можно от того что болело ухо, получить такие серьезные травмы черепные? Где смещены кости, кровоизлияние и прочее. Даже в больнице увидели ребенка и сделав ему все соответствующие снимки пришли к выводу что сам себе ребенок такие травмы не мог нанести. Явно сотрудники детского сада что то скрывают, хочется надеется что виновные понесут за это наказание. И как обычно именно в этот день и в это время камеры внезапно перестали в группе работать, какое совпадение. Ребенку здоровья, пусть такие травмы не повлияют на его дальнейшее развитие, а вот тем кто это сделал пусть воздастся по заслугам!
Почему так долго тянется расследование? Скоро год будет происшествию. Воспитателей вообще вызывали и опрашивали?
Какая безответственность... Воспитателей надо привлечь к уголовной ответственности, чтобы таким как они, было неповадно. Бедный малыш, а что мама испытала, я даже представить не могу! Больше всего возмущает что до сих пор не разобрались...
Ужасная ситуация! Родители доверяют работникам детского сада самое дорогое - своих детей!!! А в результате действий «воспитателей» у ребенка перелом черепа, открытая черепно-мозговая травма, гематома и ушибы головы в нескольких местах. Каким образом ребенок мог так сильно удариться да еще и в нескольких местах??? Еще и скорую помощь не вызвали и маме не позвонили. А если бы мама не успела вовремя довезти ребенка до врачей??? Удивляет, что действиями сотрудников сада не занимаются правоохранительные органы…
Врачи оказавшие первую помощь очень не хорошие люди,я уверен что ампутации можно было избежать,если бы первая помощь была оказана правильно