В Самарской области разыскивают подростка, пропавшего 1 сентября

В селе Подстепки Ставропольского района 1 сентября без вести пропал 16-летний Александр Харитонов. Подросток ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На вид юноше 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, с русыми волосами и зелеными глазами. Есть особая примета — хромает на левую ногу. В день исчезновения был одет в темно-зеленую толстовку с капюшоном, светлые спортивные штаны и черные кроссовки.

На поиски несовершеннолетнего ориентированы все силы полиции: участковые, оперативники, инспекторы по делам несовершеннолетних и автоинспекторы. Полицейские обходят жилые кварталы, проверяют заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковую зону. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных по предполагаемому маршруту передвижения подростка. Сотрудники общаются с жителями района, работниками магазинов поблизости от дома пропавшего, проверяют места, где юноша мог бы появиться.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Харитонова, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8(8482)93-66-99, 112 или 8(999)701-02-33 (дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области). Любая информация может оказаться важной для поисков подростка.