68 пьяных водителей поймали за три дня в самарской области

За три дня, с 17 по 19 октября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 68 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же за время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1300 нарушений ПДД. Так, 261 человек нарушил правила тонировки, 36 — неправильно перевозили детей, 103 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 16 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 18 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.